"الفرانكفونية" تختار الموريتاني أحمدو ولد عبد الله مبعوثًا خاصًا لها إلى تشاد

موريتانيا - (أ ش أ)

اختارت المنظمة الدولية الفرانكفونية، الدبلوماسي الموريتاني السابق أحمدو ولد عبد الله مبعوثا خاصا لها إلى تشاد.

وذكرت المنظمة، في بيان اليوم الأربعاء، أن الدبلوماسي والوزير الموريتاني السابق سيرأس بعثة من المنظمة الدولية ستزور انجامينا، عاصمة تشاد للتباحث مع السلطات الانتقالية والمعارضة والفاعلين في المجتمع المدني.

ومن المنتظر أن يعمل ولد عبد الله، إلى جانب الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لوسط أفريقيا، من أجل التوصل إلى حل توافقي وجامع للفترة الانتقالية في تشاد.

وتعيش تشاد أزمة سياسية منذ مقتل الرئيس إدريس ديبي في العشرين من أبريل الماضي.

وأعلن الجيش تشكيل مجلس عسكري انتقالي، يرأسه نجل الرئيس الراحل الجنرال محمد إدريس ديبي، يتولى المجلس إدارة البلاد وتسيير مرحلة انتقالية مدتها 18 شهرًا.