وزير الخارجية الإيطالي: بلادنا مستعدة لاستقبال السياح الأجانب

07:53 م الأربعاء 05 مايو 2021
وزير الخارجية الإيطالي: بلادنا مستعدة لاستقبال السياح الأجانب

وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو

إيطاليا - (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، إن إيطاليا مستعدة لاستقبال السياح الأجانب، وذلك في اليوم الثاني من اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في لندن.
وأضاف دي مايو، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء أنساميد الإيطالية، "إننا نعيد فتح أبوابنا، بهدف تنشيط السياحة والاقتصاد مرة أخرى"، مشددًا على أهمية دعم قطاع السياحة وأصحاب المحلات والمطاعم، من أجل خلق فرص عمل.
وتابع وزير الخارجية "إيطاليا مستعدة، ونحن نعمل على إلغاء حظر التجول (الساعة العاشرة مساءً) تمامًا، لكن ليس خفض حذرنا في اليوم الثاني سأكرر لنظرائي أننا نعمل على الترحيب بالسياح الأجانب في إيطاليا بأمان تام.. نحن على استعداد للترحيب بهم في مناطق ساحرة".

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إيطاليا السياحة لويجي دي مايو

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