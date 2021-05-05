فيسبوك تقرر استمرار إغلاق حساب ترامب

03:57 م الأربعاء 05 مايو 2021
فيسبوك تقرر استمرار إغلاق حساب ترامب

فيسبوك

ميونخ - (د ب أ):

قررت شركة فيسبوك استمرار إغلاق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وطلب مجلس الإشراف المستقل على الشركة من فيسبوك مراجعة القضية بعد مضي ستة شهور.

ورأى المجلس أن إغلاق حساب ترامب "حتى إشعار آخر" خطوة غير مناسبة وطالب الشركة بمراجعة القرار بعد ستة شهور وتحديد عقوبة مناسبة وفقا للقواعد التي تسري على المستخدمين الآخرين للمنصة.

يذكر أن التدابير العقابية لدى فيسبوك تتضمن شطب محتويات معينة أو إغلاق الحساب بشكل مؤقت أو حجب الحساب بشكل دائم.

كان فيسبوك وتويتر ويوتيوب أغلقوا حساب ترامب في يناير الماضي قبل وقت قصير من نهاية فترة ولايته الوحيدة وذلك بعد اقتحام عدد كبير من أنصاره مبنى الكونجرس (كابيتول) وبعد إبدائه التعاطف مع المقتحمين.

فيسبوك ميونخ إغلاق حساب ترامب دونالد ترامب

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