ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أفغانستان إلى 54 شخصا

03:56 م الأربعاء 05 مايو 2021
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أفغانستان إلى 54 شخصا

الفيضانات في أفغانستان

كابول - (د ب ا):

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث اليوم الأربعاء ارتفاع أعداد ضحايا الفيضانات في أفغانستان إلى ما لا يقل عن 54 قتيلا.

وقال المتحدث باسم الهيئة أحمد تميم عظيمي إن أكثر من 12 شخصا مازالوا مفقودين بعد وقوع فيضانات في 15 من أقاليم أفغانستان الـ 34منذ مطلع الأسبوع.

وكان المسؤولون قد أعلنوا وفاة 33 شخصا في أنحاء البلاد أمس الثلاثاء.

ونصف عدد الضحايا من إقليم هيرات بغرب البلاد، حيث تضررت عدة مناطق بصورة كبيرة، بحسب المسؤولين.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، دمرت الفيضانات نحو ألف منزل سكني، إما جزئيا أو بصورة كاملة، كما نفقت 2450 من الحيوانات.

وأدى الفيضانات لنزوح 460 أسرة، وتدمير أكثر من 3420 هيكتارا من الأراضي الزراعية، بحسب الإحصاءات الرسمية.

ويذكر أن الفيضانات الموسمية تقع في أنحاء البلاد، وتلحق الضرر بالمنازل والأراضي الزراعية والبنية التحتية العامة.

يشار إلى أن أكثر من 150 شخصا لقوا حتفهم في 13 إقليما في أغسطس 2020 بسبب الفيضانات العارمة.

الفيضانات أفغانستان كابول الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث

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