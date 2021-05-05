الصحة العالمية تنشر توصية حول الحد الأقصى لمستويات الملح في الأطعمة

03:47 م الأربعاء 05 مايو 2021
الصحة العالمية تنشر توصية حول الحد الأقصى لمستويات الملح في الأطعمة

منظمة الصحة العالمية

جنيف - (د ب أ):

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن ثلاثة ملايين شخص في مختلف أنحاء العالم يتوفون سنويا بسبب تداعيات الاستهلاك المفرط للملح، وقدمت المنظمة جدولا لأقصى مستويات موصى بها لبضع عشرات من الأطعمة اليوم الأربعاء.

وطبقا للتوصيات، لا ينبغي أن يحتوي 100 جرام من البسكويت على أكثر من 265 ملليجرام من الملح على سبيل المثال.

وتشمل القائمة قيما إرشادية لنحو 60 من الأطعمة التي تشمل الفشار والمكسرات والبذور، بحد أقصى 280 ملليجراما من الملح لكل مئة جرام، والعجين المخمر(الخميرة) (330 ملليجراما) والبيتزا المجمدة(450 ملليجراما).

وبشكل عام، توصي المنظمة بألا يتجاوز تناول الملح اليومي خمسة جرامات للشخص، نظرا لأن استهلاك مستوى كبير من الملح يمكن أن يزيد ضغط الدم وبالتالي خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وطبقا لتقرير الغذاء العالمي لمنظمة الصحة العالمية لعام 2020، تناقص استهلاك الملح بنسبة 2ر0% هذا العام، بدلا من النسبة الضرورية وهي 4ر2% وبالتالي فإن هذا الهدف من المستبعد تحقيقه، طبقا للمنظمة.

منظمة الصحة العالمية جنيف الأطعمة الملح

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