الجيش اليمني يصد هجوما حوثيا في جبهة جدافر جنوب شرق الجوف

03:28 م الأربعاء 05 مايو 2021
الجيش اليمني يصد هجوما حوثيا في جبهة جدافر جنوب شرق الجوف

الجيش اليمني

عدن - أ ش أ

أعلن مصدر عسكري يمني، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صدت هجوما شنته الميليشيات الحوثية في جبهة جدافر جنوب شرق الجوف.
وقال المصدر- وفقا لقناة "اليمن" الفضائية، اليوم الأربعاء- إن: "أبطال الجيش تعاملوا مع الهجوم و كبدوا ميليشيات الحوثي خسائر في العتاد والأرواح".
وفي سياق مشترك، أعلنت قوات الجيش اليمني، مقتل وإصابة عدد من مسلحي الميليشيات في جبهات الدريهمي والجاح والتحيتا بمدينة الحديدة.
وأشار إعلام من قوات العمالقة، إلى أن الجيش اليمني أحبط تحركات الحوثيين في قطاعات كيلو 16 ومدينة الصالح والمطار بمدينة الحديدة، فضلا عن محاولات استحداث خنادق وتحصينات للميليشيات في تلك الجبهات وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح.
جدير بالذكر أنه قتل 23 حوثيا وجرح آخرون، في وقت سابق، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غرب مأرب.

هذا المحتوى من

Asha
الجيش اليمني المقاومة الشعبية الميليشيات الحوثية عدن

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