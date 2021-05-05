السفير المصري لدى اليمن يبحث مع رئيس مجلس الشورى اليمني الجهود الجارية لحل الازمة
القاهرة - أ ش أ
بحث السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى الجمهورية اليمنية الشقيقة، مع رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك الجهود الجارية الساعية إلى التوصل لوقف لإطلاق النار وإلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في اليمن.
وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء أن السفير المصري أكد خلال اللقاء على موقف مصر الثابت من دعم اليمن في مختلف المجالات، وكذلك مساندتها للجهود الرامية لتسوية الأزمة اليمنية على نحو يُنهي معاناة الشعب اليمني ويعيد الأمن والاستقرار لربوع اليمن.
ومن جانبه، ثمّن رئيس مجلس الشورى اليمني، المواقف المصرية الداعمة لبلاده، موجهًا الشكر لمصر على التسهيلات التي تقدمها للشعب اليمني.
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