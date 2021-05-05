الاتحاد الأفريقي يعقد اجتماع طارئا لتقييم الجهود القارية إزاء جائحة كورونا

أديس أبابا - أ ش أ

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي عقد اجتماع افتراضي طارئ رفيع المستوى السبت، المقبل بشأن تقييم الوضع الوبائي القاري في ظل جائحة كورونا.

وأوضح جون نكينجاسونج مدير المراكز الأفريقية -في بيان اليوم الأربعاء- أن الاجتماع سيراجع حالة الوباء وتقييم تنفيذ الاستراتيجية القارية المشتركة بعد مرور عام على الجائحة.

وأشار إلى أن قائمة المشاركين في الاجتماع الافتراضي تضم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي ورئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

يذكر أن المراكز الإفريقية تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.