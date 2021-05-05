البحرين تشيد بالتعاون الكبير مع دولة الإمارات في مجالات علوم الفضاء

المنامة - أ ش أ



أشاد وزير المواصلات والاتصالات، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء البحرينية كمال بن أحمد محمد بعمق العلاقات الوطيدة بين البحرين والإمارات، والتعاون الكبير والمتنامي في مجالات علوم الفضاء، وبخبرة الإمارات في هذا القطاع الآخذ في التنامي وبشكل متسارع، إضافة إلى أبرز النتائج الإيجابية والإنجازات التي حققتها في العديد من المجالات وتحديداً في قطاع الفضاء حتى أصبحت مثالا يحتذى به بين دول العالم.

جاء ذلك خلال اجتماعه -عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الأربعاء- مع سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، بحضور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة، وإبراهيم القاسم مستشار علوم الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء،حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية.

من جانبها، أشادت الأميري، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في مملكة البحرين، تفعيلاً للاتفاقيات التي تربط الوكالة والهيئة، الرامية إلى تعزيز نمو القطاع الفضائي في البلدين الشقيقين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الجانبين استعرضا عدد من أوجه التعاون وفقا لمذكرات التفاهم المبرمة سابقا، موضحة إشادتهما بالدور المتميز لجامعة خليفة في تقديم التدريب لنخبة من منتسبي الهيئة على تقنيات الفضاء وإشراكهم في تنفيذ عدة مشاريع بما أسهم في تأهيلهم ليكونوا النواة الأولى من الخبراء في قطاع الفضاء في مملكة البحرين.

وأشارت أنهما بحثا عدة مواضيع من أبرزها مشروع بناء القمر الصناعي المشترك، والوقوف على آخر المستجدات المتصلة بموعد إطلاقه، وفرص التدريب في عدد من المجالات ذات الصلة بعلوم وتقنيات الفضاء، وتبادل الآراء حول مجموعة من المشاريع المستقبلية.