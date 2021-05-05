البحرين تشيد بالتعاون الكبير مع دولة الإمارات في مجالات علوم الفضاء

01:44 م الأربعاء 05 مايو 2021
البحرين تشيد بالتعاون الكبير مع دولة الإمارات في مجالات علوم الفضاء

علم البحرين

المنامة - أ ش أ


أشاد وزير المواصلات والاتصالات، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء البحرينية كمال بن أحمد محمد بعمق العلاقات الوطيدة بين البحرين والإمارات، والتعاون الكبير والمتنامي في مجالات علوم الفضاء، وبخبرة الإمارات في هذا القطاع الآخذ في التنامي وبشكل متسارع، إضافة إلى أبرز النتائج الإيجابية والإنجازات التي حققتها في العديد من المجالات وتحديداً في قطاع الفضاء حتى أصبحت مثالا يحتذى به بين دول العالم.

جاء ذلك خلال اجتماعه -عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الأربعاء- مع سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، بحضور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة، وإبراهيم القاسم مستشار علوم الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء،حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية.

من جانبها، أشادت الأميري، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في مملكة البحرين، تفعيلاً للاتفاقيات التي تربط الوكالة والهيئة، الرامية إلى تعزيز نمو القطاع الفضائي في البلدين الشقيقين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الجانبين استعرضا عدد من أوجه التعاون وفقا لمذكرات التفاهم المبرمة سابقا، موضحة إشادتهما بالدور المتميز لجامعة خليفة في تقديم التدريب لنخبة من منتسبي الهيئة على تقنيات الفضاء وإشراكهم في تنفيذ عدة مشاريع بما أسهم في تأهيلهم ليكونوا النواة الأولى من الخبراء في قطاع الفضاء في مملكة البحرين.

وأشارت أنهما بحثا عدة مواضيع من أبرزها مشروع بناء القمر الصناعي المشترك، والوقوف على آخر المستجدات المتصلة بموعد إطلاقه، وفرص التدريب في عدد من المجالات ذات الصلة بعلوم وتقنيات الفضاء، وتبادل الآراء حول مجموعة من المشاريع المستقبلية.

هذا المحتوى من

البحرين المنامة كمال بن أحمد محمد الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء البحرينية

الخبر التالى:

الاتحاد الأفريقي يعقد اجتماع طارئا لتقييم الجهود القارية إزاء جائحة كورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 231803

    عدد المصابين

  • 173341

    عدد المتعافين

  • 13591

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:خرج عن السيطرة.. بيان عاجل من "البحوث الفلكية" بشأن سقوط صاروخ صيني على الأرض

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا