ليس نهاية الحياة.. هل يشكل صاروخ الصين الجامح خطرا داهما على الأرض؟

كتبت – إيمان محمود:

يحبس العالم أنفاسه مترقبا الصاروخ "لونج مارش 5 بي" الذي أطلقته الصين الخميس الماضي، وخرج عن السيطرة خلال دورانه عائدا إلى الأرض، وسط مخاوف من سقوطه على منطقة مأهولة. لكن هل يستحق هذا الأمر حالة الفزع التي استقبل بها العالم الخبر خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي؟

بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن صاروخ "لونج مارش 5 بي"، الذي يبلغ طوله 30 مترا ووزنه 21 طنا، كان يحمل الكبسولة المركزية لبناء محطة الفضاء الجديدة التي تقوم الصين بتشييدها.

ومن المحتمل أن يسقط الصاروخ الصيني الضخم، على الأرض في أثناء عودته خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد تركه بالمدار الأرضي دون سيطرة أو تحديد للبقعة التي من المفترض أن يسقط فيها.

ويقول الخبراء إن معظم الصواريخ لا تصل إلى السرعة التي من شأنها أن تأخذها إلى المدار الأرضي، وعادة ما تدخل الغلاف الجوي وتهبط في منطقة عودة معروفة.

أما هذا الصاروخ الصيني، فإنه يدور حول الأرض كل 90 دقيقة ويمر شمال نيويورك ومدريد وبكين، وإلى أقصى الجنوب عند تشيلي وويلينجتون بنيوزيلندا.

ويزن الجسم الصاروخي 21 طنا، وطوله 100 قدما، بينما يبلغ عرضه 16 قدما.

هناك مخاوف من سقوط الصاروخ على منطقة مأهولة، وتعني سرعة الصاروخ أن العلماء ما زالوا لا يعرفون متى سيسقط، لكن من المرجح أن يسقط قبل 10 مايو الجاري.

وقال جوناثان ماكدويل، عالم الفيزياء الفلكية في مركز الفيزياء الفلكية بجامعة هارفارد، قال لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الوضع "ليس نهاية الحياة".

وأوضح: "لا أعتقد أن الناس يجب أن يتخذوا الاحتياطات؛ خطر حدوث بعض الضرر أو أن يصيب شخصًا ما ضئيل جدًا -لا يمكن إهماله، يمكن أن يحدث- لكنه خطر ضئيل للغاية.. هناك أشياء أكبر بكثير تقلق بشأنها."

وأشار ماكدويل إلى أن تحديد المكان الذي يمكن أن يتجه فيه الحطام يكاد يكون مستحيلًا في هذه المرحلة بسبب السرعة التي يتحرك بها الصاروخ - حتى مع التغييرات الطفيفة في الظروف التي تغير المسار بشكل جذري.

وأكد: "نتوقع إعادة دخول الصاروخ في وقت ما بين الثامن والعاشر من مايو. وفي فترة اليومين هذه، يدور حول الأرض 30 مرة. لذا يجب ألا تصدق أي شخص يقول لك أنه يعرف مكان سقوط الصاروخ.. لا تصدقهم قبل بضع ساعات على الأقل من إعادة الدخول لأننا لن نعرف مسبقًا."

لكنه راهن في الوقت ذاته سقوط الصاروخ في المحيط الهادئ، قائلاً "المحيط هو الرهان الأكثر أمانًا على مكان سقوط الحطام، لمجرد أنه يشغل معظم سطح الأرض، إذا كنت تريد أن تراهن على المكان الذي سيهبط فيه شيء ما على الأرض، فأنت تراهن على المحيط الهادئ، لأن المحيط الهادئ هو الجزء الأكبر من الأرض. الأمر بهذه البساطة".

ويقول خبراء إن هناك أجزاء من الصاروخ سوف تحترق أثناء عودته، في حين أن بعض المواد المكون منها الصاروخ مقاومة للحرارة، مثل خزانات الفولاذ المقاوم للصدأ أو التيتانيوم.

وأضافوا أن أي حطام لم يحترق عند عودة الصاروخ من المحتمل أن يشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.

The first @SpaceTrackOrg TIP impact prediction message for the CZ-5B rocket is out: reentry predicted between 0100 UTC May 8 and 1900 UTC May 9. This is a narrower and weighted-earlier window than the @AerospaceCorp prediction of between 0000 UTC May 8 and 0800 UTC May 10. pic.twitter.com/ICJCstEbg5

— Jonathan McDowell (@planet4589) May 5, 2021