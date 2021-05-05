مقتل وإصابة 7 سوريين في قصف جوي إسرائيلي

12:53 م الأربعاء 05 مايو 2021
مقتل وإصابة 7 سوريين في قصف جوي إسرائيلي

أرشيفية

دمشق - أ ش أ

أعلن مصدر عسكري سوري، الیوم الأربعاء، مقتل شخص وإصابة ستة آخرین جراء عدوان إسرائیلي جوي على بعض النقاط في ریف محافظة اللاذقیة بسوریا.

وذكر المصدر -نقلا عن وكالة الأنباء السوریة (سانا)- أن الدفاع الجوي للجیش السوري تمكن من التصدي لعدوان جوي إسرائیلي من اتجاه جنوب غرب اللاذقیة على بعض النقاط في المنطقة الساحلیة وأسقطت بعض صواریخ العدوان.

وأوضح المصدر أن العدوان الإسرائيلي تسبب بمقتل مدني وإصابة ستة آخرین بینھم طفل ووالدته في حصیلة أولیة، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادیة من بینھا منشأة مدنیة لصناعة المواد البلاستیكیة.

هذا المحتوى من

Asha
قصف جوي إسرائيلي دمشق سوريا الجيش السوري

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