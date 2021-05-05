وزير الدفاع التركي: نحترم حدود دول الجوار وسيادتها

أنقرة - (د ب أ):

شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار على أن بلاده تحترم حدود دول الجوار وسيادتها، وأن تواجدها شمالي العراق هو لمكافحة التنظيمات الإرهابية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الأربعاء عنه القول :"هدفنا الوحيد هو محاربة الإرهاب. يجب أن يعلم الجميع أننا في شمالي العراق بسبب "تعشيش" الإرهابيين في المنطقة".

وأضاف: "نحترم حدود وسيادة جيراننا وخاصة العراق البلد الشقيق والصديق ولا ينبغي لأحد أن يشك في هذا".

وأشار إلى أن عدد المسلحين الذين تم تحييدهم في عمليتي "البرق" و"الصاعقة" شمالي العراق منذ انطلاقهما في 23 أبريل الماضي ارتفع إلى 68.

وتشن تركيا بصورة متكررة عمليات تستهدف عناصر منظمة "حزب العمال الكردستاني" على الأراضي العراقية.

واستدعت الخارجية العراقية أمس الأول الاثنين القائم بأعمال السفارة التركية في العراق، وسلمته مذكرة احتجاج عبرت فيها الحكومة العراقية عن استيائها الشديد وإدانتها من قيام وزير الدفاع التركي بالتواجد داخل الأراضي العراقية في وقت سابق بدون تنسيق أو موافقة مسبقة من قبل السلطات المختصة.

وأكدت الحكومة العراقية بشكل قاطع رفضها للخروقات المتواصلة لسيادة العراق وحرمة الأراضي والأجواء العراقية من قبل القوات العسكرية التركية.