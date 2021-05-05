السودان: سد النهضة يهدد نصف سكاننا وإثيوبيا لا تريد اتفاقًا

(وكالات):

شدد وزير الري السوداني، ياسر عباس، على أن "سد النهضة يشكل تهديدًا لنصف سكان السودان"، مشيرًا إلى أن الملف بحاجة إلى إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق.

وقال عباس في تصريحات لوسائل إعلام الأربعاء، إن "إثيوبيا تريد قواعد استرشادية وليس اتفاقاً"، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي والإثيوبيين يعرفون تأثير هذا السد، بحسب ما نقلته "العربية".

كما أضاف أنه عندما نفذت إثيوبيا الملء الأول انخفض منسوب المياه.

إلى ذلك شدد عباس على أن أي غياب للمعلومات يعوق تشغيل سد الروصيرص، موضحاً أن تبادل البيانات مع إثيوبيا حول السد حق للسودان وليس منحة من إثيوبيا.

وأعلن أن السودان حريص على التفاوض مع كل الأطراف للوصول لحلول يتفق عليها الجميع بعيداً عن سياسة التفاوض من أجل التفاوض فقط، مؤكداً أن الدعوة للعودة لمفاوضات سد النهضة بنفس المنهج السابق شراء للزمن.

كما لفت إلى أن السودان مصرّ على التفاوض باعتباره الوسيلة الوحيدة لإنهاء هذه الإشكالية.

يذكر أن أديس أبابا كانت أعلنت في يوليو من العام الماضي، أنها حققت هدفها السنوي في ملء "سد النهضة الإثيوبي الكبير". ومن المتوقع البدء في المرحلة الثانية للملء في يوليو 2021 رغم عدم التوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، في وقت تعتبر مصر والسودان، دولتا مصب النيل، أن هذا السد يمثل تهديداً لمواردهما المائية وتواصلان تحذير إثيوبيا المصممة على مواصلة المشروع.