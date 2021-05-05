القاهرة - (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري بأن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، يدرس الاعتذار عن مهمة تشكيل الحكومة.

وذكر موقع "العربية نت" أن الزيارة الرسمية التي سيبدأها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للبنان مساء اليوم تتزامن "مع أجواء ترجح بقوة احتمال" اعتذار الحريري عن مهمة تشكيل الحكومة، التي مضى على تكليفه بها أكثر من ستة أشهر.

ونقل الموقع عن نائب رئيس "تيار المستقبل" مصطفى علوش القول إن "الرئيس الحريري لن ينتظر إلى ما لا نهاية، وهو بدأ بالتفكير جديا بهذا الاحتمال، ما دام تكليفه لم يُحدث ثغرة في جدار الأزمة القائمة".

وقال: "الاعتذار بات من الخيارات المطروحة على طاولة الرئيس الحريري رغم اقتناعه بأنه لن يحل المشكلة، بل سيدفع بالبلد إلى أزمة جديدة".

يذكر أنه كان تم تكليف الحريري في 22 أكتوبر 2020 بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار هز مرفأ بيروت في وقت سابق من ذلك الشهر.