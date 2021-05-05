مصرع شخص وإصابة 3 في انفجار قنبلة بكابول

كابول - أ ش أ:

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق استهدفت حافلة تقل عاملين بوزارة الصحة في مقاطعة كالكان شمالي العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأربعاء عن رئيس المقاطعة، عبد الغفور بوبالزاي، قوله إن الضحايا كانوا في طريقهم إلى مكاتبهم في إقليم بنجشير بوسط البلاد حينما وقع الانفجار.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.​