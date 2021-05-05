حمدوك: السودان بدأ عملية سلام مع إسرائيل

02:16 ص الأربعاء 05 مايو 2021
حمدوك: السودان بدأ عملية سلام مع إسرائيل

عبدالله حمدوك

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مساء أمس الثلاثاء، ‏إن السودان بدأ عملية سلام مع إسرائيل، وأن السلام مع تل أبيب ليس حدثًا بموعد محدد لكنه عملية متكاملة، مضيفًا أن الكلمة الأخيرة في هذا الصدد ستكون للشعب السوداني وعبر مؤسساته.
وتابع حمدوك في لقاء على قناة "سي إن إن" الأمريكية، مساء الثلاثاء، أن السودان بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير، ‏يتبنى سياسة خارجية تتمحور حول تحقيق السلام داخل السودان ومع جيرانه والعالم أجمع.

عبدالله حمدوك السودان إسرائيل عملية السلام

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