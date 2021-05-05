مجلس الوزراء السعودي يبحث جهود الوصول لحلول سياسية شاملة في المنطقة

السعودية - (أ ش أ)

بحث مجلس الوزراء السعودي آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة للوصول إلى حلول سياسية شاملة في المنطقة، وذلك خلال الاجتماع الذي تم مساء أمس الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وجدد مجلس الوزراء السعودي، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية لوغر، والتأكيد على وقوفها وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد الإرهاب بصوره وأشكاله كافة ومهما كانت دوافعه ومبرراته.