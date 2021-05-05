مجلس الوزراء السعودي يبحث جهود الوصول لحلول سياسية شاملة في المنطقة

12:45 ص الأربعاء 05 مايو 2021
مجلس الوزراء السعودي يبحث جهود الوصول لحلول سياسية شاملة في المنطقة

العاهل السعودي الملك سلمان

السعودية - (أ ش أ)

بحث مجلس الوزراء السعودي آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة للوصول إلى حلول سياسية شاملة في المنطقة، وذلك خلال الاجتماع الذي تم مساء أمس الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وجدد مجلس الوزراء السعودي، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية لوغر، والتأكيد على وقوفها وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد الإرهاب بصوره وأشكاله كافة ومهما كانت دوافعه ومبرراته.

هذا المحتوى من

الملك سلمان مجلس الوزراء السعودي أفغانستان

الخبر التالى:

إسبانيا تقدم للمغرب تفسيرات لسماحها بدخول زعيم البوليساريو لأراضيها
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 231803

    عدد المصابين

  • 173341

    عدد المتعافين

  • 13591

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الزيادة مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا