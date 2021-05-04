الرياض وواشنطن تبحثان آخر المستجدات الإقليمية والدولية
السعودية - (أ ش أ)
بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير اليوم الثلاثاء، هاتفيًا مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي وندي تشيرمان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض الجانبان، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
230713
عدد المصابين
-
172774
عدد المتعافين
-
13531
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
153452498
عدد المصابين
-
130725426
عدد المتعافين
-
3215243
عدد الوفيات
إعلان