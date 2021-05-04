الرياض وواشنطن تبحثان آخر المستجدات الإقليمية والدولية

11:14 م الثلاثاء 04 مايو 2021
الرياض وواشنطن تبحثان آخر المستجدات الإقليمية والدولية

عادل بن أحمد الجبير

السعودية - (أ ش أ)

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير اليوم الثلاثاء، هاتفيًا مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي وندي تشيرمان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين.

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