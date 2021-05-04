‏لجنة ملتقى الحوار القانونية تحيل القرار النهائي لآلية اختيار رئيس ليبيا إلى الهيئة العامة

وكالات

أحالت لجنة ملتقى الحوار القانونية الليبية، مساء اليوم الثلاثاء، القرار النهائي لآلية اختيار رئيس ليبيا إلى الهيئة العامة، حسبما ذكرت "العربية.نت".

واقترحت لجنة ملتقى الحوار القانونية الليبية، مساء اليوم، تأجيل الاستفتاء على الدستور الليبي لما بعد الانتخابات.

كما اقترحت اللجنة اختيار رئيس الوزراء بالتشاور مع البرلمان، وجعل رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقدمت اللجنة مقترحين لانتخاب رئيس الدولة من البرلمان أو الشعب.