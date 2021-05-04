تونس تبحث إحكام وتنفيذ الخطة الوطنية للتصدي لكورونا

11:04 م الثلاثاء 04 مايو 2021
تونس تبحث إحكام وتنفيذ الخطة الوطنية للتصدي لكورونا

وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي

تونس - (أ ش أ)

بحث وزير الصحة التونسي فوزي مهدي مع وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي محمد فاضل كريم اليوم الثلاثاء، مجموعة من الآليات والسبل التي من شأنها أن تساهم في تطوير المنظومة المعلوماتية "إيفاكس" المخصصة للحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس "كورونا".

وذكر بيان لوزارة الصحة التونسية صدر اليوم أن الجانبين بحثا أيضا مختلف الصعوبات المتعلقة إجمالاً بإحكام عملية التلقيح في مختلف مراحلها انطلاقًا من التسجيل، مرورًا بدراسة الملفات والتسريع في الاستجابة للمطالب.

يشار إلى أن لقاء الوزيرين يأتي كخطوة تشاركية للمتابعة والوقوف على مواطن الضعف وإيجاد الحلول التي تسهم في إحكام تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي لفيروس "كورونا".

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