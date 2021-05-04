تونس تبحث إحكام وتنفيذ الخطة الوطنية للتصدي لكورونا
تونس - (أ ش أ)
بحث وزير الصحة التونسي فوزي مهدي مع وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي محمد فاضل كريم اليوم الثلاثاء، مجموعة من الآليات والسبل التي من شأنها أن تساهم في تطوير المنظومة المعلوماتية "إيفاكس" المخصصة للحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس "كورونا".
وذكر بيان لوزارة الصحة التونسية صدر اليوم أن الجانبين بحثا أيضا مختلف الصعوبات المتعلقة إجمالاً بإحكام عملية التلقيح في مختلف مراحلها انطلاقًا من التسجيل، مرورًا بدراسة الملفات والتسريع في الاستجابة للمطالب.
يشار إلى أن لقاء الوزيرين يأتي كخطوة تشاركية للمتابعة والوقوف على مواطن الضعف وإيجاد الحلول التي تسهم في إحكام تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي لفيروس "كورونا".
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