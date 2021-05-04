مجموعة العمل غير الرسمية تعقد اجتماعًا بشأن الوضع الإنساني للروهينجا في ميانمار
الرياض - (د ب أ)
عقدت مجموعة العمل غير الرسمية بشأن الوضع الإنساني للروهينجا في ميانمار اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة الوضع الراهن في ميانمار برئاسة مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المعلمي ترأس الاجتماع الافتراضي لمجموعة العمل غير الرسمية بشأن ميانمار بحضور مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار توماس أندروز.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الوضع الراهن في ميانمار واستجابة المجتمع الدولي للحالة فيها، وبحث سبل إيجاد حلول مناسبة للوضع الإنساني بسبب الجائحة، ومناقشة آخر التطورات السياسية الحالية والوضع الإنساني لأقلية الروهينجا المسلمة.
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