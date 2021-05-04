وزير أمريكي: إدارة بايدن لم تحسم قرارها حول كيفية دعم خطة جواز سفر كورونا

08:43 م الثلاثاء 04 مايو 2021
وزير أمريكي: إدارة بايدن لم تحسم قرارها حول كيفية دعم خطة جواز سفر كورونا

وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، إن إدارة الرئيس جو بايدن لم تحسم قرارها بعد بشأن كيفية دعم خطة جواز سفر صحي لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن مايوركاس تعليله لذلك بمخاوف تتعلق بإمكانية الحصول على هذه الوثيقة والإنصاف بشأنها، قائلا "لدينا مخاوف تتعلق بإمكانية الوصول إلى مثل جواز سفر كهذا، ومخاوفنا بشأن الإنصاف وثيقة الصلة بذلك، لكن هذا النقاش مستمر".

وأكد مايوركاس أن الإدارة الأمريكية لا تزال "تدرس كل الخيارات".

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