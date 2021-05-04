الإمارات تسير طائرة رابعة تحمل لقاحات كورونا إلى سوريا

أبوظبي - (د ب أ) :

وصلت إلى دمشق اليوم الثلاثاء، طائرة مساعدات إماراتية على متنها كميات كبيرة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقالت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، المسؤولة عن شحنة المساعدات، في بيان اليوم الثلاثاء ، إن الطائرة هي الرابعة التي تنقل لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى سوريا، لدعم القطاع الصحي السوري في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من تفشيها.

وأضافت الهيئة أنه يتم نقل اللقاحات بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري، وتستهدف الشحنة حماية العاملين بالخطوط الامامية بالمجال الطبي على الساحة السورية، وأصحاب الحالات الانسانية الصعبة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والأشخاص في أماكن النزوح، من تداعيات الجائحة وآثارها الصحية.