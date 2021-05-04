"التعاون الإسلامي" تُدين هجومًا على دورية عسكرية في النيجر

السعودية - (أ ش أ)

تدانت منظمة التعاون الإسلامي، الهجوم الذي استهدف دورية للجيش جنوب غرب النيجر، ما أدى إلى سقوط جنود صرعى جراء الهجوم على أيدي مسلحين مجهولين.

وجددت المنظمة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، موقفها المناهض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، مشددة على تضامنها التام مع السلطات المعنية في النيجر في حربها على الإرهاب.