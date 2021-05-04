وفد الكونجرس الأمريكي يؤكد دعم المرحلة الانتقالية في السودان

04:47 م الثلاثاء 04 مايو 2021
وفد الكونجرس الأمريكي يؤكد دعم المرحلة الانتقالية في السودان

الكونجرس الأمريكي

السودان - (أ ش أ)

أكد السيناتور الأمريكي كريستوفر كونز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اليوم /الثلاثاء/ أن زيارتهم للخرطوم تأتي للتعبير عن دعمهم للمرحلة الانتقالية في السودان .

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن كريستوفر قوله، عقب محادثات وفد الكونجرس الأمريكي الزائر للخرطوم مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي " نتابع التزام الولايات المتحدة بمبلغ 700 مليون دولار كمساعدات تنموية، وسنقوم بمزيد من الدعم لتعزيز الاستقرار والأمن والسلام للشعب السوداني.

وتابع " اللقاء بحث قنوات يمكن اتباعها لإحراز تقدما من خلال إعادة السودان إلى فلك المال العالمي واتخاذ قرارات لتذليل العقبات لاسيما فيما يخص الاستقطاب المالي، مضيفا أنهم متفائلون بقرارت وزير المالية التي اتخذها بشأن السياسات المالية مبديا تطلعه للقاء رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء للحديث حول دعم الولايات المتحدة الأمريكية للشعب السوداني للوصول إلى السلام.

تجدر الإشارة إلى إن الوفد يقوده السيناتور كريستوفر كونز والسيناتور كريس فان هولن، سيجري مباحثات مع كبار المسؤولين على مدى ثلاثة أيام

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