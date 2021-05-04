ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في الجزائر إلى 7 قتلى

03:56 م الثلاثاء 04 مايو 2021
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في الجزائر إلى 7 قتلى

منظر جزئي لمدينة وهران الساحلية شمال الجزائر تلفه

الجزائر- (أ ف ب):

قتل أربعة أشخاص جرفتهم سيول الأمطار الغزيرة التي شهدتها الجزائر يوم الاثنين في مدينة بني سليمان بولاية المدية، وآخر في المسيلة، لترتفع حصيلة القتلى إلى سبعة بعد مقتل شخصين في باتنة شرق البلاد، بحسب ما أفادت الحماية المدنية.

فقد انتُشلت فجر الثلاثاء جثة الضحية الرابعة في بني سليمان (نحو 100 كلم جنوب العاصمة الجزائر) بينما تم تسجيل ثلاثة قتلى مساء الاثنين، جرفتهم السيول.

وفي المسيلة، التي تبعد نحو 260 كلم عن العاصمة، انتشل أفراد الحماية المدنية جثة بنت غرقت في واد مقرة الجارف، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

بدأ تساقط الأمطار في العاصمة في حدود الساعة السابعة مساء (18:00 بتوقيت جرينتش) واستمر نحو ثلاث ساعات وتسبب بفيضان الوديان ومنها واد بوكراع الدي يقطع بني سليمان.

وتسببت الامطار الغزيرة والفيضانات في مقتل شخصين فجر الإثنين في مدوكال بولاية باتنة، على بعد 350 كلم جنوب شرق الجزائر.

كما تسببت السيول في بني سليمان في خسائر مادية كبيرة، حيث أفادت الحماية المدنية أن فيضان واد بوكراع جرف 125 سيارة.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية على عدة مناطق منها المدية.

في 10 مارس تسببت السيول الجارفة في مقتل عشرة أشخاص بينهم خمسة أطفال في ولاية الشلف غرب الجزائر.

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الجزائر الأمطار الغزيرة مدينة بني سليمان ولاية المدية

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