اليمين المتطرف بأوروبا: اعتقال خمسيني بألمانيا تعاطف مع النازيين الجدد

برلين- (بي بي سي):

أوقفت الشرطة الألمانية مواطنا خمسينيا في العاصمة برلين قالت إنه من المتعاطفين مع جماعات التطرف اليميني.

وتشتبه الشرطة في أنه مصدرُ أكثرَ من 100 رسالة تهديد تلقتها مؤخرا شخصياتٌ عامة في البلاد بينهم سياسيون ومسؤولون وفنانون ومحامون.

وتعتقد أنه استغل قاعدة بيانات الشرطة لتحصل على تفاصيل ومعلومات مكنته من الوصول للشخصيات المستهدفة.

وحسبما أعلن، فإن الرسائل محل الحديث طُبع عليها أحرفٌ (NSU 2.0) والتي تعبر عن رمز تعريف خاص بـ "الحركة الاشتراكية الوطنية تحت الأرض"، وهي واحدة من الجماعات التابعة لمن يعرفون بـ"النازيين الجدد".

وتقف هذه الحركة وراء مقتل 10 أشخاص - معظمهم من أصول مهاجرة - في سلسلة من الهجمات.