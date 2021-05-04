العثور على جثة دبلوماسية سويسرية في طهران



طهران/جنيف - (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإيرانية اليوم الثلاثاء أن السكرتيرة الأولى في السفارة السويسرية لقت حتفها جراء سقوطها من مبنى سكني شاهق في طهران.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المتحدث مجتبى خالدي أن السكرتيرة لقت حتفها إثر سقوطها من برج سكني في حي كامرانية بشمال طهران.

وقال المتحدث :"صباح اليوم، لاحظت عاملة تعمل في منزل السكرتيرة الأولى بالسفارة السويسرية، أنها غير موجودة في المنزل ... وبعد بضع دقائق، لاحظ بستاني، جثة هامدة، واستدعى الشرطة".

وأشار إلى هناك علامات على إصابات مثل كسور في الرأس والذراع في جثة السيدة /51 عاما/ التي تم تسليمها للطب العدلي.

وأوضح أن سبب سقوطها لم يتحدد بعد.

وأشارت تقارير إلى أن الدبلوماسية سقطت من الطابق السابع عشر الليلة الماضية.

وأكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية السويسرية وفاة موظفة سويسرية في السفارة من جراء حادث.

قال وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس إن وزارته على اتصال بأسرة السيدة، وأعرب عن تعازيه.

ولم تتمكن الوزارة من تقديم أية تفاصيل أخرى.

وأعربت الخارجية الإيرانية عن تعازيها، وأكدت أن القضية قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة وأن نتائجها ستعلن لاحقا.

تجدر الإشارة إلى أن سويسرا تقوم برعاية المصالح الأمريكية في طهران منذ قطع العلاقات بين البلدين بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.