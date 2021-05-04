العراق: ضبط مخزن للعتاد يحوي طن من المواد شديدة الانفجار في بغداد

01:01 م الثلاثاء 04 مايو 2021
العراق: ضبط مخزن للعتاد يحوي طن من المواد شديدة الانفجار في بغداد

علم العراق

بغداد - أ ش أ

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الثلاثاء ضبط مخزن للعتاد في بغداد يحوي طن من المواد شديدة الانفجار، كان مخطط استخدامها لتنفيذ عمليات إرهابية داخل العاصمة.

وقالت الخلية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إنه "وفقا لمعلومات استخبارية وتكثيفا للجهد الميداني، تمكنت قوات جهاز الأمن الوطني في بغداد من ضبط مخزن للعتاد في إحدى الأطراف الغربية للمحافظة يحوي على 1000 كجم من المواد شديدة الانفجار والتي تدخل في صناعة العبوات الناسفة".

وأضافت أن التنظيمات الإرهابية كانت تسعى لاستخدام تلك المواد في تنفيذ عمليات إرهابية داخل العاصمة، وقد جرى رفعها من قبل المختصين وتسليمها إلى القوات لمعالجتها وفق الإجراءات القياسية

هذا المحتوى من

بغداد العراق الانفجار عمليات إرهابية صناعة العبوات الناسفة

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