وفاة 5 أشخاص بسبب السيول في الجزائر

12:24 م الثلاثاء 04 مايو 2021
وفاة 5 أشخاص بسبب السيول في الجزائر

السيول في الجزائر

الجزائر - (د ب أ)

لقي خمسة أشخاص حتفهم جراء السيول الجارفة التي شهدتها عدة محافظات في الجزائر.

وقال جهاز الدفاع المدني بولاية المدية ( جنوبي الجزائر) ، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة رجال وطفلة لقوا حتفهم جراء السيول التي اجتاحت الولاية مساء أمس الاثنين.

وأكد الجهاز استمرار عمليات البحث عن ضحايا ومفقودين محتملين على مستوى كل المناطق التي شهدت هطول كبيرة للأمطار .

وقال فاروق عاشور، مدير الاتصال والإحصائيات بمدير جهاز الدفاع المدني، إنه تم انتشال جثة طفلة جرفتها مياه واد مقرة، في قرية الحجل، ببلدة مقرة بولاية المسيلة شرقي البلاد.

وكشف جهاز الدفاع المدني عن تدخلات في عدة محافظات على إثر الفيضانات التي سببتا الأمطار الغزيرة وسط وغرب البلاد، حيث تم إنقاذ عدة أشخاص كما تم تسجيل نفوق 13 رأسا من الماشية.

السيول في الجزائر وفاة اشخاص الجزائر

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