مفوضية اللاجئين: إعادة أكثر من 700 مهاجر إلى ليبيا خلال الأيام الأخيرة
طرابلس - أ ش أ
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إعادة أكثر من 700 مهاجر غير شرعي إلى ليبيا في الأيام الأخيرة.
وقالت الناطقة باسم فرع المفوضية في إيطاليا، كارلوتا سامي - في بيان أوردته بوابة وسط الليبية اليوم /الثلاثاء/ - إن من بين المهاجرين «أطفالا صغارا جدا»، فضلا عن أشخاص يحتاجون إلى المساعدة.. لافتا إلى أن الأمر سينتهي بهؤلاء المهاجرين في مراكز الإيواء إلى "أجل غير مسمى"، كما "سيخاطرون بمزيد من الانتهاكات من قبل المتاجرين بالبشر"، مختتمة أن "ليبيا ليست ملاذا آمنا" .
وأشارت إلى أن فرع المفوضية كشف عن اعتراض نحو 95 شخصا في البحر من قبل حرس السواحل الليبي، الذي "أعادهم إلى طرابلس أمس "، حيث تم تقديم الأغطية والماء والمساعدات الطبية لهم.
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