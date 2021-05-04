تركي آل الشيخ يحصل على وسام رفيع.. ويشيد بولي عهد السعودية: أنت القائد الملهم

10:58 ص الثلاثاء 04 مايو 2021
تركي آل الشيخ يحصل على وسام رفيع.. ويشيد بولي عهد السعودية: أنت القائد الملهم

تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفي

كتب- مصراوي:

احتفى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بحصوله على وسام الملك عبد العزيز آل سعود، من الطبقة الثانية، وهو أحد أرفع الأوسمة السعودية.
ونشر آل الشيخ، صور التكريم والوسام على صفحته الرسمية بموقع توتير، وشكر من خلاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان.
وكتب تركي آل الشيخ: "أغلى تكريم لما يكون من بلدك ومن قائدك مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد ... وإلى آخر أيامي سأخدم مولاي وسيدي والسعودية والسعوديين بدمي وروح إلى كل من عمل معي الوسام لكم كما هو لي فشكراً لكم".



كما نشر آل الشيخ صورة له مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وعلق قائلا: "الوسام غالي ما فيه شك ... لكن الأغلى منه العمل تحت قيادتك وتوجيهك ... الاغلى منه وجودك في حياتنا سيدي... أنت من صنعت تركي وغير تركي كثير ... انت الامل أنت الفخر أنت القائد الملهم ... تكتب تاريخنا وتصنع مستقبلنا ... روحي ومالي وأولادي فداك وفداء لبلدي سيدي".

تركي ال شيخ ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وسام الملك عبدالعزيز ال سعود

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