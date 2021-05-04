تركي آل الشيخ يحصل على وسام رفيع.. ويشيد بولي عهد السعودية: أنت القائد الملهم

كتب- مصراوي:



احتفى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بحصوله على وسام الملك عبد العزيز آل سعود، من الطبقة الثانية، وهو أحد أرفع الأوسمة السعودية.

ونشر آل الشيخ، صور التكريم والوسام على صفحته الرسمية بموقع توتير، وشكر من خلاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان.

وكتب تركي آل الشيخ: "أغلى تكريم لما يكون من بلدك ومن قائدك مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد ... وإلى آخر أيامي سأخدم مولاي وسيدي والسعودية والسعوديين بدمي وروح إلى كل من عمل معي الوسام لكم كما هو لي فشكراً لكم".

أغلى تكريم لما يكون من بلدك ومن قائدك مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد ... والى اخر ايامي سأخدم مولاي وسيدي و السعودية والسعوديين بدمي وروحي 🇸🇦❤️... الى كل من عمل معي الوسام لكم كما هو لي فشكراً لكم ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/LujLyOMqXk — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 3, 2021





كما نشر آل الشيخ صورة له مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وعلق قائلا: "الوسام غالي ما فيه شك ... لكن الأغلى منه العمل تحت قيادتك وتوجيهك ... الاغلى منه وجودك في حياتنا سيدي... أنت من صنعت تركي وغير تركي كثير ... انت الامل أنت الفخر أنت القائد الملهم ... تكتب تاريخنا وتصنع مستقبلنا ... روحي ومالي وأولادي فداك وفداء لبلدي سيدي".