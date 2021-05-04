15 قتيلًا على الأقل في انهيار جسر بالمكسيك (فيديو)

10:38 ص الثلاثاء 04 مايو 2021
15 قتيلًا على الأقل في انهيار جسر بالمكسيك (فيديو)

مكسيكو سيتي- (د ب أ):

لقي ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم بعد انهيار جزئي لجسر قطار مترو معلق في مكسيكو سيتي مساء الاثنين.

وقالت عمدة المدينة كلوديا شينباوم للصحفيين إنه تم نقل 34 شخصا آخرين إلى المستشفى .

وسقطت عدة عربات من قطار المترو بعمق أمتار واصطدمت ببعضها البعض، حسبما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.


وقالت شينباوم إن النتائج الأولية أظهرت أن جزءا من الجسر انهار.
كما أظهرت اللقطات رجال الإنقاذ وهم يستخدمون سلما لسحب الركاب من عربات القطار بينما كانوا معلقين .

وقالت شينباوم إنه بسبب الوضع غير المستقر للقطار، كان لا بد من وقف جهود الانقاذ .

انهيار جسر بالمكسيك مكسيكو سيتي قطار مدينة كلوديا شينباوم

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