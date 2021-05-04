15 قتيلًا على الأقل في انهيار جسر بالمكسيك (فيديو)

مكسيكو سيتي- (د ب أ):

لقي ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم بعد انهيار جزئي لجسر قطار مترو معلق في مكسيكو سيتي مساء الاثنين.

وقالت عمدة المدينة كلوديا شينباوم للصحفيين إنه تم نقل 34 شخصا آخرين إلى المستشفى .

وسقطت عدة عربات من قطار المترو بعمق أمتار واصطدمت ببعضها البعض، حسبما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

BREAKING: Train overhead track collapses in Mexico City; several people reported trapped pic.twitter.com/oz1TghLM4M — BNO News (@BNONews) May 4, 2021



وقالت شينباوم إن النتائج الأولية أظهرت أن جزءا من الجسر انهار.

كما أظهرت اللقطات رجال الإنقاذ وهم يستخدمون سلما لسحب الركاب من عربات القطار بينما كانوا معلقين .

وقالت شينباوم إنه بسبب الوضع غير المستقر للقطار، كان لا بد من وقف جهود الانقاذ .