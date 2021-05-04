مصرع 14 شخصا في فيضانات غربي أفغانستان

10:37 ص الثلاثاء 04 مايو 2021
مصرع 14 شخصا في فيضانات غربي أفغانستان

فيضانات أفغانستان

كابول - أ ش أ

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان مصرع 14 شخصا جراء فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة على مدار اليومين الماضيين بإقليم هيرات غربي البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم حاكم الإقليم جيلاني فرهاد، قوله إن الحادث وقع في قرية الروخة بمنطقة أدراسكان، مشيرا إلى أن من بين الضحايا 4 أطفال وسيدة.

وأضاف فرهاد أن الفيضانات دمرت أيضا عشرات الهكتارات من الأراضي وقتلت عشرات الماشية.

هذا المحتوى من

فيضانات أفغانستان مصرع اشخاص أمطار

الخبر التالى:

15 قتيلًا على الأقل في انهيار جسر بالمكسيك (فيديو)
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 230713

    عدد المصابين

  • 172774

    عدد المتعافين

  • 13531

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:موجة حر ورياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية من الثلاثاء للأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا