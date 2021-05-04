مصرع 14 شخصا في فيضانات غربي أفغانستان

كابول - أ ش أ

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان مصرع 14 شخصا جراء فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة على مدار اليومين الماضيين بإقليم هيرات غربي البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم حاكم الإقليم جيلاني فرهاد، قوله إن الحادث وقع في قرية الروخة بمنطقة أدراسكان، مشيرا إلى أن من بين الضحايا 4 أطفال وسيدة.

وأضاف فرهاد أن الفيضانات دمرت أيضا عشرات الهكتارات من الأراضي وقتلت عشرات الماشية.