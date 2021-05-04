كوريا الجنوبية تسجل 541 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات
سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ترتفع بذلك إلى 124 ألفا و269 إصابة.
كما سجلت البلاد 6 وفيات ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا 1840 وفاة.
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