نائب وزير الحج والعمرة: أكثر من مليون شخص اعتمروا خلال شهر رمضان المبارك

الرياض - (أ ش أ):

أعلن نائب وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن أكثر من مليون شخص اعتمروا في شهر رمضان المبارك.

وقال مشاط - في تصريح خاص لقناة (العربية) الإخبارية، مساء اليوم /الاثنين/ - "إن أكثر من 3 ملايين شخص من الزائرين والمعتمرين والمصلين والعمال تقدموا للفحص عبر الكاميرات الحرارية على أبواب المسجد الحرام، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام العشرين الأولى من شهر رمضان".

ومن جهته، أكد وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري أن وكالة الرئاسة للشؤون الفنية والخدمية كثّفت جهودها وخططها منذ بداية شهر رمضان، ونوّعت خدماتها المقدمة لزوار البيت العتيق، ومن ذلك الكاميرات الحرارية على أبواب ومداخل المسجد الحرام، حيث بلغ عدد الذين تم فحص درجات حرارتهم من بداية شهر رمضان إلى الآن أكثر من 3 ملايين شخص في المسجد الحرام.

وأوضح أن الوكالة وظَّفت أكثر من 500 موظف لمتابعة الكاميرات الحرارية، حيث تم تركيب 70 كاميرا حرارية على مداخل أبواب المسجد الحرام لقياس ورصد درجات حرارة قاصدي البيت العتيق والعاملين فيه، كما تمت زيادة المسارات عند الأبواب لتحقيق التباعد في مسارات الفحص.

ونوه الجابري بأن الكاميرات الحرارية تعمل على رصد درجة حرارة الجسم لكشف أعراض المشتبه في تعرضهم للفيروس من خلال آلية التعامل مع الألوان، ويمكن للكاميرات الحرارية أن ترصد بحد أقصى 6 أمتار بدقة عالية، وتستطيع تمييز الزائر الذي تظهر لديه أعراض حرارة مرتفعة وفرزه في قائمة خاصة ليسهل التعرف عليه.