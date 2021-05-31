اندلاع حريق جنوب إسرائيل

تل أبيب - (دب ا)

قال رجال إطفاء إسرائيليون إن حريقًا اندلع في جنوب إسرائيل اليوم الاثنين سببه فيما يبدو بالون حارق تم إطلاقه من قطاع غزة، في مزاعم بأنه أول انتهاك لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بعد 11 يومًا من الصراع في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكرت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل" أن الحادث وقع في الوقت الذي التقى فيه مسؤلون مصريون بكبار المسؤولين الإسرائيليين وقادة حركة حماس في القدس وغزة على التوالي، في محاولة للتفاوض على هدنة طويلة الأمد بين الجانبين.

وفقًا لدائرة خدمات الإطفاء والإنقاذ، اندلع الحريق في حقل زراعي في منطقة شاعر هنيجف في جنوب إسرائيل.

وقالت الدائرة إن "محقق حريق من محطة عسقلان لخدمات الإطفاء والإنقاذ حقق في الحادث وقرر بناء على الأدلة أنه يبدو كما لو أن الحريق نتج عن بالون حارق".

وأضافت الخدمة أنه تمت السيطرة على الحريق بسرعة.

على مدى السنوات الثلاث الماضية أطلق الفلسطينيون في قطاع غزة المرتبطون في الغالب بحركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى، آلاف البالونات الحارقة والتي تحمل متفجرات على جنوب إسرائيل، مما تسبب في حرائق واسعة النطاق وإلحاق أضرار جسيمة بالحقول الزراعية والمحميات الطبيعية وممتلكات خاصة.