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السعودية و مصر يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

08:52 م الإثنين 31 مايو 2021
السعودية و مصر يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

السعودية و مصر

الرياض - (أ ش أ):

بحث مساعد وزير الخارجية نزيه النجاري مع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

واستعرض الجانبان - خلال لقائهما اليوم /الإثنين/، بمقر وزارة الخارجية السعودية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية - العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

هذا المحتوى من

السعودية نزيه النجاري نائب وزير الخارجية السعودي

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