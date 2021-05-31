السعودية و مصر يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

الرياض - (أ ش أ):

بحث مساعد وزير الخارجية نزيه النجاري مع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

واستعرض الجانبان - خلال لقائهما اليوم /الإثنين/، بمقر وزارة الخارجية السعودية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية - العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.