السعودية و مصر يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة
الرياض - (أ ش أ):
بحث مساعد وزير الخارجية نزيه النجاري مع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، مستجدات الأوضاع في المنطقة.
واستعرض الجانبان - خلال لقائهما اليوم /الإثنين/، بمقر وزارة الخارجية السعودية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية - العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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