Masrawy logo white

أمير قطر يؤكد دعمه للبنان ويدعو للإسراع بتشكيل حكومة

08:14 م الإثنين 31 مايو 2021
أمير قطر يؤكد دعمه للبنان ويدعو للإسراع بتشكيل حكومة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

بيروت - (د ب أ)

دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأطراف اللبنانية إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تواجه التحديات والأزمات، مؤكّداً دعم لبنان وشعبه.

وأكد أمير قطر، في رسالة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء على حسابها على تويتر: "دعم لبنان والشعب اللبناني الشقيق".

ودعا تميم "الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية والتجاوب مع المساعي الدولية والإسراع في تشكيل حكومة جديدة تواجه التحديات والأزمات التي كان تم استعراضها خلال زيارة الرئيس دياب لدولة قطر، والعمل على تجاوزها وإرساء الاستقرار في لبنان".

يذكر أنه كان تم تكليف سعد الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار 4 أغسطس الماضي الذي هز مرفأ بيروت.

وقدم الحريري للرئيس عون في التاسع من ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية من 18 وزيراً لم يرض بها الرئيس عون. وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة في لبنان.

تميم بن حمد آل ثاني بيروت قطر لبنان

الخبر التالى:

ماكرون وميركل يطالبان الدنمارك بتوضيحات بشأن دعم التجسس الأمريكي على ساسة أوروبيين

كورونا.. لحظة بلحظة

1007

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

599

متعافون اليوم

261666

إجمالي الإصابات

15047

إجمالي الوفيات

191332

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الخارجية ترد على تصريحات أبي أحمد حول نية إثيوبيا بناء 100 سد خلال عام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا