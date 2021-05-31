أمير قطر يؤكد دعمه للبنان ويدعو للإسراع بتشكيل حكومة

بيروت - (د ب أ)

دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأطراف اللبنانية إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تواجه التحديات والأزمات، مؤكّداً دعم لبنان وشعبه.

وأكد أمير قطر، في رسالة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء على حسابها على تويتر: "دعم لبنان والشعب اللبناني الشقيق".

ودعا تميم "الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية والتجاوب مع المساعي الدولية والإسراع في تشكيل حكومة جديدة تواجه التحديات والأزمات التي كان تم استعراضها خلال زيارة الرئيس دياب لدولة قطر، والعمل على تجاوزها وإرساء الاستقرار في لبنان".

يذكر أنه كان تم تكليف سعد الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار 4 أغسطس الماضي الذي هز مرفأ بيروت.

وقدم الحريري للرئيس عون في التاسع من ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية من 18 وزيراً لم يرض بها الرئيس عون. وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة في لبنان.