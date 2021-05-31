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رئيس الوزراء الإيطالي يؤكد دعم بلاده لليبيا للعبور نحو الاستقرار والديمقراطية

07:21 م الإثنين 31 مايو 2021
رئيس الوزراء الإيطالي يؤكد دعم بلاده لليبيا للعبور نحو الاستقرار والديمقراطية

ماريو دراجي

روما - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أن بلاده ستبقى إلى جانب ليبيا وتدعمها في هذا التحول المعقد للعبور نحو الاستقرار والديمقراطية بقيادة نظيره في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

وأوضح - في تصريح عقب اجتماعه مع نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة ، اليوم /الإثنين/، والذي أوردته وكالة الأنباء الإيطالية - أنه تمت مناقشة قضايا الهجرة والمسائل الإنسانية التي تمثل أولوية لليبيا وإيطاليا، من بينها السيطرة على الحدود الليبية، بما في ذلك الحدود الجنوبية، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومساعدة اللاجئين، والممرات الإنسانية، وتنمية المجتمعات الريفية.

وقال دراجي إنه تم خلال اللقاء بحث التعاون في مجال الطاقة، حيث إن ليبيا بالفعل شريك كبير ولكن في الطاقة التقليدية، واليوم ناقشنا مسألة البدء في التعاون بمجال الطاقات المتجددة، وشركاتنا على استعداد للقيام بمشاريع في هذا الإطار.

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ماريو دراجي رئيس الوزراء الإيطالي ليبيا حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة

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