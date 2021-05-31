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الجيش الكونغولي: مقتل 70 شخصًا على الأقل على يد مسلحين بشرق البلاد

06:28 م الإثنين 31 مايو 2021
الجيش الكونغولي: مقتل 70 شخصًا على الأقل على يد مسلحين بشرق البلاد

الجيش الكونغولى

جوما - (د ب أ)

قال مسؤول عسكري كونغولي اليوم الاثنين إن 70 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم على قريتين في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال المتحدث العسكري جولز نجونجو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مسلحين إسلاميين مرتبطين بـ"القوات الديمقراطية المتحالفة" هاجموا قريتي بوجا وتشابي في إقليم ايتوري بشرق الكونغو.

وبجانب قتل السكان، نهب المسلحون المنازل وأخذوا رهائن، ومن بينهم العديد من المراهقين.

وتردد أن المذبحة وقعت بعدما تعرضت المنطقة للغزو من جانب مقاتلي "القوات الديمقراطية المتحالفة" الذين دخلوا البلاد من أوغندا المجاورة.

وقد صنفت الحكومة الأمريكية مؤخرا "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وهي جماعة منشقة عن تنظيم (داعش) كجماعة إرهابية دولية.

الجيش الكونغولي جوما الكونغو القوات الديمقراطية المتحالفة تنظيم داعش

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