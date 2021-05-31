الدنمارك تنأى بنفسها عن ممارسات التجسس بعد تقرير عن مساعدتها لأمريكا للتنصت على أوروبيين

كوبنهاجن - (د ب أ)

نأت الحكومة الدنماركية بنفسها اليوم الاثنين، عن بعض ممارسات التجسس، بعد ظهور تقارير تفيد بأن الدنمارك أيدت تنصت الولايات المتحدة على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وغيرها من كبار السياسيين قبل نحو عقد من الزمان.

وقال وزير الدفاع ترين برامسن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين، إن "التنصت الممنهج على الحلفاء المقربين أمر غير مقبول".

وفي برلين، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، "نحن على توافق مع تقييمها العام". وأضاف إن الحكومة الألمانية على اتصال بجميع الهيئات الوطنية والدولية المعنية للحصول على توضيحات حول هذا الأمر .

وذكر صحفيون استقصائيون من هيئة الإذاعة الوطنية الدنماركية (دي آر)، إلى جانب منافذ إعلامية ألمانية مثل إذاعتا إن دي آر و دبليو دي آر الألمانيتين وصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية،أمس الأحد أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تجسست على السياسيين الأوروبيين بمساعدة الدنمارك.

واستند البحث إلى مصادر مجهولة وتحليل داخلي لجهاز الاستخبارات العسكرية الدنماركية إي إف، في الفترة من 2012 إلى 2014.