بيلاروسيا تشدد قواعد السفر خارج البلاد

موسكو - (د ب أ)

فرضت بيلاروس اليوم الاثنين قواعد جديدة تجعل السفر خارج البلاد أمرا شبه مستحيل، حسب بيانات كشفت عنها هيئة مراقبة الحدود في بيلاروسيا.

وتموج بيلاروسيا بالاضطرابات منذ أغسطس الماضي في ظل الاعتراض واسع النطاق على نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو، حيث خرجت مظاهرات احتجاج على مدار أسابيع، وتصدت لها السلطات البيلاروسية بإجراءات صارمة.

ومنذ ديسمبر الماضي، يحظر على أي مواطن بيلاروسي لا يحمل تأشيرة إقامة لفترة طويلة في دولة أخرى السفر للخارج بواسطة خطوط السكك الحديدية أو من خلال المعابر الحدودية الرسمية، ولكن بموجب القواعد الجديدة، فسوف يتم أيضا منع من يحملون تأشيرات إقامة لفترات طويلة من السفر للخارج.

وتأتي هذه القرارات بعد موجة الغضب الدولية التي أعقبت قيام بيلاروسيا بارغام طائرة على الهبوط في مينسك بينما كانت في طريقها في ليتوانيا، من أجل اعتقال معارض بيلاروسي كان على متنها.

ومنذ ذلك الحين، قامت العديد من الدول الأوروبية بتجنب المجال الجوي البيلاروسي وفرضت قيود على رحلاتها إلى البلاد، وقامت شركة الطيران البيلاروسية "بيلافيا" في المقابل بإلغاء جميع رحلاتها الجوية إلى دول الاتحاد الأوروبي. ولم تكن قيود السفر المذكورة تسري على المسافرين جوا.