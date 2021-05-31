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تحركات ألمانية بعد تقارير حول تجسس الدنمارك والولايات المتحدة على ميركل

04:20 م الإثنين 31 مايو 2021
تحركات ألمانية بعد تقارير حول تجسس الدنمارك والولايات المتحدة على ميركل

أنجيلا ميركل

وكالات:

أعلنت الحكومة الألمانية أن برلين على علم بالتقارير الإعلامية حول التجسس على المستشارة أنجيلا ميركل، وهي على اتصال بجميع الوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة، للتحقق من ذلك.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن زايبرت، إن "الحكومة لا تعلق على القضايا المتعلقة بأنشطة الأجهزة الخاصة، وبالتالي، لا يوجد بيان حول ما إذا كانت التقارير صحيحة أم لا".

وأوضح المتحدث أن الحكومة الألمانية تناقش مع السلطات المختصة هذه التقارير، التي تفيد بأن أجهزة الاستخبارات الدنماركية قد ساعدت الولايات المتحدة في التجسس والتنصت على مسؤولين سياسيين أوروبيين، من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية السابق فالتر شتاينماير.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الحكومة الفرنسية، إن تجسس الولايات المتحدة والدنمارك على مسؤولين أوروبيين أمر "خطير للغاية" في حال تأكد حدوثه.

وصرح وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمنت بون، بأن "هذا أمر خطير للغاية، يجب أن نتحقق مما إذا كان شركاؤنا في الاتحاد الأوروبي، الدنماركيون، قد ارتكبوا أخطاء في تعاونهم مع الأجهزة الأمريكية ... وكذلك النظر فيما إذا كان الجانب الأمريكي، قد قام بالفعل بالتنصت والتجسس على القادة السياسيين".

أنجيلا ميركل الحكومة الألمانية الولايات المتحدة الدنمارك ستيفن زايبرت

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