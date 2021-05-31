بكين تصف مزاعم الولايات المتحدة بتورط شركة صينية في ممارسات للعمل القسري بالكذبة

بكين - (د ب أ):

وصفت بكين، اليوم الإثنين، مزاعم أمريكية تفيد بتورط شركة صيد صينية في ممارسات للعمل القسري بأنها مجرد "كذبة"، ووعدت بالدفاع عن مصالح الشركات الصينية.

وقال وانج وين بين، المتحدث باسم الخارجية الصينية: "ستتخذ الصين جميع الإجراءات المطلوبة لحماية المصالح والحقوق المشروعة للشركات الصينية".

وكانت الحكومة الأمريكية فرضت يوم الجمعة الماضي حظرا على استيراد المأكولات البحرية من أسطول الصيد التابع شركة صيد "داليان" الصينية، للاشتباه في ممارستها للعمل القسري.

وأصدرت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قرارا ضد استيراد منتجات المأكولات البحرية للشركة، "بناء على معلومات تشير - بصورة معقولة - إلى أنها تستخدم العمالة القسرية في عمليات الصيد"، بحسب ما جاء في بيان.

وأكد وانج على أنه قد تمت مقابلة أفراد الطاقم الإندونيسي الخاص بشركة الصيد، في العام الماضي، عندما تم الكشف عن التقارير الأولى المتعلقة بممارسات العمل القسري، وقالوا إنهم لم يتم معاملتهم بصورة غير عادلة.