وزير الخارجية التركي يثير غضب أثينا بتغريداته عن الأقلية المسلمة في اليونان

أثينا- (بي بي سي):

أثارت تصريحات لوزير الخارجية التركي عن الأقلية المسلمة في اليونان غضب أثينا قبل انطلاق اجتماعاته مع مسؤولين يونانيين.

ويلتقي مولود شاووش أوغلو رئيس الوزراء والخارجية اليونانيين، في مسعى لاستئناف الحوار بين البلدين، بعد أزمة دبلوماسية تتعلق بمهمة تركية للبحث عن الغاز في المياه اليونانية، العام الماضي.

وكان أوغلو قد نشر تغريدة على حسابه في تويتر يوم أمس وصف الأقلية المسلمة في منطقة تراقيا اليونانية التي زارها بـ"التركية".

واتبع أوغلو تغريدته بأخرى قال فيها: "لقد أكدت أننا سنقف على الدوام بثبات إلى جانب الأقلية التركية في نضالها من أجل حقوقها، وأؤكد مرة أخرى دعمنا الحازم".

وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية اليونانية إن "الأقلية المسلمة في تراقيا تقدر بنحو 120 ألف يوناني"، وأضافت أن "المحاولات المستمرة من تركيا لتحريف هذه الحقيقة وكذلك مزاعم عدم حماية حقوق هؤلاء المواطنين أو التمييز ضدهم، لا أساس لها من الصحة ومرفوضة بالكامل"، مشيرة إلى أن "اليونان ترغب في تحسين علاقاتها مع تركيا، ولكن شريطة احترام القانون الدولي".

وتضم منطقة تراقيا الغربية اليونانية عشرات الآلاف من المسلمين، نالوا وضع الأقلية بعد معاهدة لوزان، عام 1923، بعد انتهاء الحرب بين تركيا واليونان، والتي أذنت بسقوط السلطنة العثمانية.