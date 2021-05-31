مقتل ثلاثة مدربين عسكريين روس في انفجار لغم بجمهورية إفريقيا الوسطى
موسكو- (أ ش أ):
أفاد السفير الروسي لدى جمهورية إفريقيا الوسطى، فلاديمير تيتورينكو، بمقتل ثلاثة مدربين عسكريين روس في انفجار لغم.
وقال تيتورينكو - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين- "لقد أبلغتنا سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى بمقتل ثلاثة مواطنين روس من بين المدربين العسكريين في هذه الجمهمورية نتيجة انفجار لغم في 28 مايو الجاري".
ولم يُشر السفير الروسي إلى ملابسات الحادث وتفاصيله.
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