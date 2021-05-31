وزير الإعلام الفلسطيني: زيارة الوفد الأمني اليوم مفصلية وتاريخية

القاهرة- (أ ش أ):

أكد وزير الإعلام الفلسطيني والمتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن زيارة رئيس المخابرات العامة الوزير عباس كامل إلى فلسطين مفصلية وتاريخية.

وأشار أبو ردينة في تصريحات خاصة لقناة "أون تي في " مساء اليوم الأحد إلى أن الزيارة حملت رسائل واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس محمود عباس أولها أن مصر جاهزة للعمل بالليل والنهار لدعم القضية الفلسطينية بداية من تثبيت الهدنة.

ولفت المسؤول الفلسطيني إلى أن إعادة الإعمار مسألة هامة ستتولاها مصر، مبينا في الوقت ذاته أنه كانت هناك موافقة من الرئيس الفلسطيني كاملة لهذا الموضوع لما تملكه مصر من قدرات وإمكانيات، بالإضافة إلى الثقة الفلسطينية في مصر وسياستها.

وأكد أن هناك سياسة فلسطينية مصرية عربية مشتركة متفق عليها وهي حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، فضلا عن إنهاء الانقسام وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأضاف أنه تم بحث إمكانية خلق مناخ مع الجانب الأمريكي وخلق وضع يمكن البناء عليه سياسيا، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار وحده لا يكفي وإعادة الإعمار وحدها لا تكفي، وإنما يجب إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.