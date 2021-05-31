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فنزويلا تنتظر تلقي 5 ملايين لقاح مضاد لكوفيد-19 في يونيو عبر آلية كوفاكس

10:54 ص الإثنين 31 مايو 2021
فنزويلا تنتظر تلقي 5 ملايين لقاح مضاد لكوفيد-19 في يونيو عبر آلية كوفاكس

نيكولاس مادورو

كاراكاس- (أ ف ب):

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّه ينتظر وصول 5 ملايين لقاح مضادّ لكوفيد-19 عبر نظام كوفاكس التابع لمنظّمة الصحّة العالميّة والمخصّص للدول الفقيرة، في وقتٍ تضرب بلاده موجة ثانية من الفيروس منذ مارس.

وقال مادورو مساء الأحد عبر التلفزيون العام "وعَدَنا نظام كوفاكس بأكثر من 5 ملايين جرعة من اللقاحات في شهر يونيو. ننتظر أن يتحقّق الجدول الزمنيّ" المتّفق عليه مع كوفاكس، مشيراً إلى أنّ بلاده كانت قد طلبت لقاحات شركة جونسون آند جونسون.

وكرّر مادورو أنّ فنزويلا "أودعت أموالاً" تبلغ قيمتها 120 مليون دولار، في حسابات آليّة كوفاكس.

وأعلنت منظّمة الصحّة للبلدان الأميركيّة في 12 مايو، أنّ فنزويلا يمكن أن تتلقّى لقاحات جونسون أند جونسون في حال توافرها، في حين أنّ كراكاس قالت إنّها لن تقبل لقاحات أسترازينيكا.

وسجّلت البلاد البالغ عدد سكّانها 30 مليون نسمة، رسميّاً أكثر من 230 ألف إصابة بالفيروس و2600 وفاة، لكنّ منظّمات غير حكوميّة تقول إنّ الأرقام أعلى من ذلك، في وقتٍ تشهد المستشفيات والعيادات اكتظاظاً.

وبعد تطعيم الكوادر الطبّية والسلطات وقوّات الأمن والمعلّمين، انتقلت الحكومة الفنزويليّة السبت إلى مرحلة ثانية تتمثّل في تطعيم الأشخاص الذين تخطّوا 60 عاماً.

وأنشأت الحكومة 22 مركزاً وهي تهدف إلى توفير 77 مركزاً في كلّ أنحاء البلاد لتلقيح 22 مليون شخص بحلول ديسمبر والوصول إلى مرحلة "المناعة الجماعيّة"، وفق ما قال وزير الصحّة كارلوس ألفارادو عبر التلفزيون الرسمي.

هذا المحتوى من

نيكولاس مادورو كوفيد-19 منظّمة الصحّة العالميّة لقاحات شركة جونسون

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