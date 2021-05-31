أفغانستان: مقتل 12 من مسلحي طالبان.. وإطلاق سراح 5 أشخاص من سجن تابع للحركة

كابول-(أ ش أ):

قالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان لها اليوم الإثنين إن القوات الخاصة تمكنت من إطلاق سراح خمسة أشخاص من سجن تابع لحركة "طالبان" في مدينة "قندوز" الواقعة شمال البلاد.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن البيان قوله إن العملية انطلقت في قرية "قوش تيبا" في الحي الرابع بمدينة "قندوز" الليلة الماضية، مضيفا أن 12 من عناصر حركة "طالبان" قد قتلوا فيما تم اعتقال ثمانية آخرين خلالها.

من جانبها، لم تعلق حركة "طالبان" على هذه الأنباء حتى الآن.

يشار إلى أنه خلال الإسبوعين الماضيين، شنت القوات الأمنية عمليات في أقاليم "باجلان" و"هلماند" و"لجمان" حيث تم إنقاذ ما يقرب من 100 شخص من بينهم أفراد من قوات الأمن.

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